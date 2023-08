Giappone, il tifone Khanun si abbatte sulle isole: un morto, venti a 220 km/h

Il tifone Khanun si è abbattuto sulle isole sud-occidentali del Giappone, causando la morte di almeno una persona e provocando blackout per centinaia di migliaia di abitazioni. Funzionari hanno affermato che un uomo di 90 anni è stato schiacciato dalla porta di un garage ed è morto per arresto cardiaco. La Japan Meteorological Agency (JMA) ha registato venti a una velocità di 180 chilometri orari con picchi di quasi 220 chilometri orari in alcune località di Okinawa. Più di 250 millimetri di pioggia sono caduti in 24 ore.