Giappone, ecco come nasce un'isola: le immagini spettacolari

Al largo dell'isola di Iwo-jima, in Giappone , sta avvenendo un'eccezionale eruzione surtseiana (un tipo di eruzione vulcanica che si verifica in mari o laghi poco profondi) ovvero una combinazione di attività vulcanica e sottomarina. I primi video ad alta risoluzione sono stati pubblicati sui social e mostrano la formazione di una nuova isola che è già lunga più di 200 metri. Questa isola è attualmente la più giovane del pianeta. Molte isole vulcaniche si formano attraverso eruzioni sottomarine che nel corso dei decenni, secoli o millenni accumulano materiale sufficiente a creare paradisi naturali come le Isole Eolie, le Canarie, le Hawaii e altre ancora. Molte di queste isole, però, potrebbero non resistere all'erosione causata dalle onde del mare e dalle condizioni atmosferiche. Solo dopo la conclusione dell'eruzione - riporta Mondo Terremoti - si potrà sapere se questa nuova isola avrà accumulato abbastanza materiale per sopravvivere nel lungo periodo.