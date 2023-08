Germania, vice leader estrema destra assalita e imbrattata con feci

L'esponente dell'AfD Beatrix von Storch è stata assalita e imbrattata con feci durante un evento pubblico in Renania-Palatinato, in Germania . Secondo la polizia l'incidente è avvenuto venerdì sera a Daun nel Vulkaneifel. La vice leader dell'AfD, movimento di estrema destra,contro cui un centinaio di persone avevano protestato pacificamente. L'esponente politica è stata imbrattata con feci da un uomo che le aveva chiesto di posare insieme per una foto. «È stato disgustoso», ha denunciato in una intervista all'agenzia di stampa tedesca "Dpa". L'assalitore è stato subito fermato dalla polizia e ora è sotto inchiesta. Von Storch lo ha denunciato. L'AfD, che è in forte ascesa nei sondaggi in Germania, sta anche radicalizzando ulteriormente le sue posizioni.