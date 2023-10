Germania, exploit dell'estrema destra a regionali in Baviera e Assia

L'estrema destra tedesca festeggia il miglior risultato mai ottenuto alle elezioni regionali in Baviera, ricco Land meridionale tedesco, con circa il 14-15% dei consensi, secondo i risultati ancora non definitivi.

"La prima reazione è la percezione. È fantastico, siamo cresciuti di fatto almeno del 50%, dal 10,2% qualcosa al 15%, a seconda delle proiezioni", afferma Andreas Reuter, candidato AfD al Parlamento bavarese. Festeggiano anche i cristiano-sociali bavaresi (Csu), con il governatore Markus Soeder soddisfatto per il primo posto del partito, con circa il 37%, secondo i primi risultati, alle elezioni dell'8 ottobre. "La Baviera ha votato, la Baviera ha scelto la stabilità e la Csu ha vinto chiaramente le elezioni", ha commentato Soeder, parlando di periodo turbolento per il Paese.

Parla di stabilità anche il riconfermato governatore dell'Assia, il cristiano-democratico Boris Rhein, il cui partito è in testa nei risultati provvisori, con il 34,6%. "Cari amici, l'8 ottobre farà la storia, una cosa è molto chiara: gli abitanti dell'Assia hanno votato e dato alla Cdu un chiaro mandato per governare", ha detto Rhein. Sconfitta l'attuale ministra dell'Interno, Nancy Faeser, candidata per i socialdemocratici in Assia. "Il risultato è molto deludente. In campagna elettorale abbiamo sperato di guidare un governo regionale", ha commentato. La Spd in Assia si sarebbe piazzata quarta, con il 15,6% dei consensi, battuta dalla Afd, attestata tra il 16 e il 18% delle preferenze, risultato ancora provvisorio.