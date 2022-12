Geopolitica agricola e sovranità alimentari: la conferenza di Apices con il Ministro dell’Agricoltura Moldavo per fare il punto sulla “guerra del grano”

Blocco delle produzioni e dell’export dall’Ucraina. Aumento dei costi per fertilizzanti e trasporto. Corsa agli accaparramenti da parte di colossi come la Cina. Scarsità di risorse e rischio di carestie nei Paesi meno sviluppati. Forti speculazioni dei mercati internazionali. E’ la sempre più preoccupante “guerra del grano”, i cui devastanti effetti saro stati tra gli argomenti di un incontro dell’APICES, l’Associazione Professionisti ed Imprese per la Cooperazione Economica e Sociale, presieduta dall’Avv. Massimiliano Albanese. “Geopolitica agricola e sovranità alimentari” è infatti il titolo della conversazione a tema, organizzata dall’APICES in collaborazione con l’Ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia, S.E. Anatolie Urecheanu, e la Nobile Accademia Internazionale Mauriziana, retta dal Dott. Fabrizio Mechi di Pontassieve, tenutosi il 6 dicembre nella suggestiva cornice di Palazzo Ferrajoli, nel cuore di Roma.

