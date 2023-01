Genova, sequestrati al porto macchinari per fabbricazione di armi destinati all'Etiopia

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova ed i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Genova 1, coordinati dalla Procura della Repubblica di Genova, hanno sequestrato in porto macchinari per la fabbricazione di materiale d’armamento (bossoli) destinati all’esportazione in Etiopia in assenza delle necessarie autorizzazioni. Allo stato, tre sono le persone indagate. Del valore di oltre tre milioni di euro i macchinari per la produzione di materiale di armamento sottoposti a sequestro. (LaPresse)