Gelo a Istanbul, aeroporto coperto dalla neve e voli sospesi

La bufera di neve che dal fine settimana si è abbattuta su Istanbul continua a provocare disagi nei trasporti e la Turkish Airlines ha annullato tutti i voli in programma dall' aeroporto cittadino. La situazione nelle strade resta critica e fino alle 13 ora locale la prefettura ha vietato di uscire con mezzi propri. Il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu ha fatto sapere che verso le 18 è prevista sulla città una nuova forte nevicata mentre non è prevista neve per domani quando le temperature dovrebbero lievemente aumentare.