Gaza, il C-130 dell'Aeronautica Militare italiana con gli aiuti umanitari

Un secondo C-130J della 46esima Brigata Aerea dell'Aeronautica Militare, con a bordo altri aiuti umanitari destinati alla popolazione palestinese è partito dall'aeroporto di Brindisi alla volta dell'Egitto da dove partono i convogli della Mezzaluna Rossa verso Gaza tramite il valico di Rafah.

il ministro della Difesa Guido Crosetto dichiara che l'Italia con Francia e Gran Bretagna è tra le prime nazioni ad aver inviato aiuti al popolo palestinese, che non è Hamas , ora però serve uno sforzo corale da parte di Onu, Nato e Ue per aiutare la popolazione civile e cercare ogni possibile via per una de-scalation delle tensioni nell'area.

I voli italiani sono stati organizzati in cooperazione tra il Ministero degli Esteri, l'ONU e la Mezzaluna Rossa.

Ulteriori mezzi della Difesa sono stati approntati in caso di necessità, nello specifico: il pattugliatore Polivalente d'Altura, Thaon di Revel, della Marina Militare è stato inviato a Cipro nei giorni scorsi. Inoltre, sono state approntate altre due Fregate Multimissione e un'unità anfibia.