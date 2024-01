Gaza, in centinaia assaltano un camion carico di aiuti umanitari

Nelle immagini, centinaia di palestinesi prendono d'assalto un camion carico di aiuti entrato nel quartiere al-Rimal della città di Gaza. Alcuni sono riusciti ad arrampicarsi sopra, altri cercano di fermarne il passaggio del mezzo per provare a prendere quello che trasporta. Dopo 100 giorni di guerra tra Israele e Hamas, i 2,4 milioni di abitanti di Gaza sono stremati e senza cibo. «Abbiamo bisogno di beni di prima necessità, prima di tutti la farina. Viviamo senza farina da quasi un mese e mangiamo solo riso, ma il riso non è sufficiente per un essere umano e causa problemi di salute. Vogliamo solo che ci portino farina e acqua» chiedono alcuni, disperati.

Sono 24.100 i palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre scorso, dopo l'inizio dell'operazione militare israeliana in ritorsione agli attacchi di Hamas, secondo il ministero della Sanità palestinese.