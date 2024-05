Gaza, il video del rapimento di 5 soldatesse israeliane

(LaPresse) Le famiglie di cinque soldatesse israeliane che sarebbero ancora nelle mani di Hamas hanno diffuso il video del rapimento delle militari, il 7 ottobre scorso, da parte dei terroristi e poi nelle prime ore della prigionia a Gaza. Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniella Gilboa e Naama Levy sono state prelevate nella base dell'Idf di Nahal Oz, nel sud dello Stato ebraico. Nella clip, tratta da bodycam degli uomini del movimento estremista palestinese, le ragazze insanguinate e ferite sono nelle mani dei terroristi. Uno di loro minaccia di ucciderle, chiamandole "cagne". Un altro miliziano dice a una ragazza: "Ecco le sioniste che possono rimanere incinte, sei bella". DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE