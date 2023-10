Gaza, Hamas pubblica foto di israeliani presi in ostaggio

Hamas ha diffuso immagini che mostrano miliziani armati che catturano soldati israeliani durante un attacco a una base militare al confine con la Striscia di Gaza . Times of Israel ha riportato di altre clip online che sembrano mostrare civili israeliani presi in ostaggio. Al momento, non ci sono conferme da parte dell'esercito o delle autorità politiche israeliane riguardo a questi sequestri.