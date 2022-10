Gas, von der Leyen: «Ok al price cap, ma con forniture sicure»

«I prezzi elevati del gas fanno lievitare i prezzi dell'elettricità. Dobbiamo limitare questo impatto inflazionistico del gas sull'elettricità ovunque in Europa. Per questo motivo, siamo pronti a discutere un tetto al prezzo del gas utilizzato per generare elettricità. Questo tetto sarebbe anche un primo passo verso una riforma strutturale del mercato dell'elettricità». Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen intervenendo alla plenaria del Parlamento Europeo.

