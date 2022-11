G20, bilaterale di Meloni con il premier indiano Modi a Bali

Focus su energia, difesa e cultura. India prossima presidenza G20

Roma, 16 nov. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il premier indiano Narendra Modi a margine del G20 di Bali.

"Eccellente incontro con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni - ha scritto Modi su Twitter -. Abbiamo scambiato opinioni su come India e Italia possano lavorare a stretto contatto in settori come l'energia, la difesa, la cultura e gli incentivi al cambiamento climatico".

"Ci siamo anche concentrati sui modi per rafforzare la partnership economica tra i nostri Paesi", ha aggiunto.

Al centro dei colloqui, ha spiegato Palazzo Chigi, "uno scambio di vedute sulla stabilità dell'Indo-Pacifico e sulla guerra di aggressione russa all'Ucraina e le sue ripercussioni, in particolare sul fronte della sicurezza alimentare ed energetica".

Meloni ha inoltre assicurato a Modi la "piena collaborazione dell'Italia nel contesto dell'imminente presidenza di turno indiana del G20".