Piccolo per il presidente indonesiano, Joko Widodo, che farà gli onori di casa in occasione del G20 in programma a Bali. Scendendo dall'aereo presidenziale, la first lady Iriana Widodo scivola sulla scaletta cadendo a terra. Dopo qualche esitazione Widodo si rialza aiutata dallo staff.

Meloni, incontri e obiettivi al G20: da Biden a Xi Jinpin, con l'incognita Macron. Energia, Ucraina e sicurezza i temi chiave