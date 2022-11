Al G20 di Bali i leader mondiali piantano mangrovie

Vestiti di bianco con cappellino e pala in mano

Roma, 16 nov. (askanews) - Il presidente indonesiano Joko Widodo ha guidato i leader mondiali attraverso la giungla di mangrovie di Taman Hutan, nell'ultimo giorno del vertice del G20 a Bali, Indonesia, in un evento speciale in cui hanno piantano alberelli. Erano quasi tutti vestiti con la polo bianca del summit e il cappellino abbinato e sono stati immortalati con la pala in mano al lavoro.

Putin, il G20 condanna la guerra: le forti pressioni e i "nuovi" rapporti tra Biden e Xi isolano lo Zar. Macron: lanciato un messaggio chiaro

All'inizio della giornata il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e i leader dei principali paesi alleati hanno avuto colloqui "d'emergenza" dopo che un missile ha colpito il territorio polacco vicino al confine con l'Ucraina. Poi hanno ripreso il programma originale del vertice.