Francia, green pass obbligatorio per bar e ristoranti: il video con ciò che c'è da sapere

Martedì 13 Luglio 2021, 12:11 - Ultimo aggiornamento: 12:14

In Francia per poter entrare in bar, ristoranti e centri commerciali, o per viaggiare in aereo, treno e pullman a lunga percorrenza, sarà necessario avere un pass che certifichi un tampone negativo o l'avvenuta vaccinazione. La decisione, spiega il Presidente Emmanuel Macron, arriva come risposta all'aumento di contagi dovuti alla variante Delta che rischia di portare a una quarta ondata di coronavirus.

Pass sanitario obbligatorio dunque, poiché, scrive Macron in un tweet: "La Nazione deve una risposta a coloro che sono stati più colpiti dalla crisi. Ai nostri giovani, che tanto si sono sacrificati rischiando poco per se stessi. Ai nostri anziani, che hanno temuto per la propria vita più degli altri". Ecco il video con le informazioni su quanto stabilito in Francia.