Francia, manifestanti invadono i binari della stazione di Parigi

Manifestanti contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron hanno invaso i binari alla gare de Lyon, tra le principali stazioni ferroviarie di Parigi , da cui partono anche i treni per l'Italia: è quanto riferisce un giornalista di Bfm-Tv presente sul posto, aggiungendo che la circolazione dei treni è stata perturbata. Nella capitale francese, l'odierno corteo contro la riforma previdenziale partirà alle 14 da Place de la Bastille diretto a Opéra. Manifestazioni anche in altre città di Francia come Rennes.