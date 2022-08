(Lapresse) Una forte ondata di maltempo ha provocato disagi in tutta la Francia. In particolare nella capitale Parigi si sono registrate strade allagate e problemi nei trasporti: numerose stazioni della metropolitana si sono riempite d'acqua e sono state chiuse. I temporali non hanno risparmiato nemmeno i visitatori di Disneyland Paris, che hanno dovuto correre per trovare un riparo.

