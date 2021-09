Un uovo bollito contro Macron. E' successo in Francia dove il presidente è stato preso di mira mentre era in visita a Lione alla Fiera internazionale della ristorazione. Il giovane avrebbe gridato «Lunga vita alla rivoluzione» prima di lanciare l'uovo, che è rimbalzato sulla spalla del presidente senza rompersi. Il giovane è stato arrestato e le cause del suo gesto non sono ancora chiare. (Video Twitter)