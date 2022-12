Eva Kaili al Parlamento Ue: «Qatar in prima linea su diritti lavoratori»

«I Mondiali in Qatar sono una prova di come la diplomazia sportiva possa realizzare una trasformazione storica di un Paese con riforme che hanno ispirato il mondo arabo. Il Qatar è in prima linea per i diritti dei lavoratori diritti dei lavoratori, abolendo la kafala e introducendo il salario minimo», le parole della vicepresidente del Parlamento Ue Kaili sul Qatar alla scorsa riunione plenaria a Strasburgo. Kaili, che è stata sospesa dal suo ruolo di vicepresidente del Parlamento europeo, è stata arrestata in Belgio per l'inchiesta sulla corruzione di funzionari europei. / Parlamento Ue Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it