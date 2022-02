La furia di Eunice si abbatte sul nord Europa. Lo scenario che rimane è quello di edifici devastati qua e là, di strutture non permanenti fatte letteralmente volare via dal vento e di tetti scoperchiati: compresa parte della copertura della celebre O2 Arena, a Londra, dove i centralini di polizia e vigili del fuoco sono stati intasati di chiamate e richieste di soccorso per ore, tanto da innescare l'allerta del «major incident», l'emergenza grave.