Hawaii, dopo 40 anni erutta il vulcano Mauna Loa

Il vulcano Mauna Loa, alle Hawaii, erutta. L'eruzione è iniziata nella tarda serata di domenica e i flussi di lava, hanno riferito le autorità, sono contenuti e non c'è alcuna minaccia al momento per le comunità vicine. Gli esperti erano in allerta da settimane per una possibile eruzione del vulcano, il maggiore attivo al mondo, in seguito ai terremoti che si sono susseguiti vicino alla vetta.