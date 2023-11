Eruzione vulcano Giappone, la formazione dell'isola "senza nome"

Una nuova isola, composta principalmente da pietra pomice, si è formata nell'arcipelago Ogasawara, nel sud del Giappone , a causa dell'eruzione di un vulcano sottomarino iniziata il 21 ottobre scorso. La nuova isola ha un diametro di circa due chilometri e si trova a un chilometro dalla costa meridionale di Iwo Jima. In pochi giorni, ceneri e rocce vulcaniche sono emerse sulla superficie del mare in prossimità della nuova formazione. Al momento, l'isola non ha ancora un nome. Giappone, ecco come nasce un'isola: le immagini spettacolari