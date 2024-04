In Israele e Palestina si prega per l'inizio dell'Eid al-Fitr che segna la fine del mese di digiuno del Ramadan. I musulmani israeliani si sono ritrovati per le preghiere mattutine alla moschea di Al-Aqsa, a Gerusalemme mentre i palestinesi della Striscia di Gaza, provati da oltre 6 mesi di conflitto tra Israele e Hamas, si sono radunati tra le macerie di edifici distrutti nelle strade di Rafah, a sud della Striscia.