Ecuador, rivolta dei detenuti nelle carceri: sequestrate alcune persone

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores informa: pic.twitter.com/pI2dCyQOOK — SNAI Ecuador 🇪🇨 (@SNAI_Ec) November 1, 2023

Il 1 novembre in Ecuador nelle carceri di Turi, Cotopaxi e in altre non ancora specificate, c'è stata una rivolta con il sequestro di guardie penitenziarie e funzionari amministrativi da parte di un gruppo di criminalità organizzata. Lo hanno confermato le autorità. Le carceri menzionate sono sotto il controllo dei membri della banda. Secondo lo SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores), il sequestro del personale è dovuto a un «ricatto» da parte dei detenuti, che richiedono trasferimenti senza una giustificazione valida. In un comunicato, lo SNAI non fornisce dettagli sul numero di persone sequestrate, ma indica che hanno chiesto supporto dalla polizia.