La dichiarazione di guerra delle donne ucraine: «Ci arruoliamo, abbiamo già portato i nostri figli al sicuro e distruggeremo il nemico»

Sono vestite in tenuta militare e imbracciano armi per difendere il proprio Paese dall'invasione russa: «Noi siamo donne ucraine, abbiamo benedetto i nostri uomini affinchè proteggano la nostra terra, abbiamo già portato i nostri figli al sicuro. Il fondo genetico del nostro Paese è protetto e al sicuro. Noi ci uniamo agli uomini e all'esercito ucraino, distruggeremo il nemico su ogni centrimetro di terra ucraina, in ogni città, villaggio, foresta e campo. Per ogni bambino, per ogni donna, anziano o casa distrutta, strada, fienile. Noi vi colpiremo come cani veloci. Gloria all'Ucraina! A morte il nemico!».

Anna Safroncik al Campidoglio: «La guerra è uno scempio. Oggi siamo tutte donne ucraine»