Trump: «Unico crimine che ho commesso è difendere l'America»

EMBED





"Non avrei mai pensato che una cosa del genere potesse accadere in America. Non ho mai pensato che potesse succedere. L'unico crimine che ho commesso è stato difendere senza paura la nostra nazione da coloro che cercano di distruggerla", le parole di Trump dal palco di Mar-a-Lago. / Fb Trump Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev