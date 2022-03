Ucraina, distrutto l'aereo più grande del mondo: le immagini sui social

Sembra proprio "Mriya" il cargo inquadrato in un video girato alla fine di febbraio e pubblicato solo da poche ore sui social. Parliamo dell'aereo più grande del mondo, l'Antonov AN-225, distrutto durante l'attacco al campo di atterraggio di Hostomel, vicino Kiev. Da alcune verifiche l'aereo nelle immagini ricorda proprio il "sogno", questa la traduzione di Mriya in ucraino, costruito nel 2001 come copia dell'originale ideato negli anni 80. L'annuncio della distruzione era stato dato su Twitter dal ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kueka, ricordando che era «l'aereo cargo più grande del mondo». «I russi possono aver distrutto il nostro Mriya, ma non distruggeranno mai il nostro sogno di paese europeo democratico, libero e forte», ha twittato Kuleba.