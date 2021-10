DisneyWorld, i festeggiamenti (spettacolari) per il 50° anniversario

Orlando, Florida. Cinquanta anni fa apriva le porte Disney World: “Disney Enchantment”, la serata di apertura dei festeggiamenti, è stata eccezionale. Spettacoli pirotecnici, statue d’oro installate per l’occasione, luminarie speciali e l’immancabile compagnia dei personaggi Disney. A coronare il tutto il concerto della popstar Christina Aguilera, che si è svolto all’ombra dell’iconico simbolo del parco: il castello di Cenerentola. Le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dureranno ben 18 mesi, tra eventi in streaming e allestimenti particolari in partnership con altri brand. Nei decenni Disney World si è arricchito, arrivando a comprendere ben 4 parchi tematici, due acquatici, hotel, campi da golf e persino uno shopping center. Il parco è una delle mete più amate dalle famiglie di tutto il mondo, che entrano qui in una dimensione magica, fatta di divertimento e spensieratezza. Un luogo che ha fatto sognare milioni di visitatori di tutte le età, destinato a continuare a farlo.