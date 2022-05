Il comico Dave Chappelle aggredito sul palco a Los Angeles durante uno show

Il comico americano Dave Chappelle è stato aggredito sul palco durante un’esibizione all’Hollywood Bowl di Los Angeles. Ancora non si conoscono le motivazioni del gesto. L’aggressione è avvenuta al festival "Netflix Is A Joke", un'evento della piattaforma streaming legato alla comicità.

Una portavoce dell'Hollywood Bowl ha detto all'agenzia stampa PA: «È stata aperta un'indagine e non siamo in grado di commentare ulteriormente in questo momento».

Will Smith vola in India, dopo lo schiaffo a Chris Rock la visita a un guru

A ottobre, circa 100 persone hanno protestato fuori dal quartier generale di Netflix per la messa in onda di uno speciale comico di Chappelle, che secondo loro era transfobico. Si erano opposti a The Closer, in cui il comico diceva che «il genere è un dato di fatto» e che le persone LGBT erano «troppo sensibili».

Sui social sono stati postati video del presunto aggressore portato via dalla polizia in barella, probabilmente aggredito a sua volta dopo il blitz.

Just came out of the Hollywood Bowl where a man charged and tackled Dave Chapelle on stage and got his ass kicked by at least 10 people.



LAPD and LAFD are now loading him into an ambulance pic.twitter.com/7SXPe9e8az — Brianna Sacks (@bri_sacks) May 4, 2022

Ulteriori video mostrano Dave Chappelle illeso dopo essere tornato sul palco.