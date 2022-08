Darya Dugina, Lavrov: «Nessuna pietà per i killer della figlia di Dugin»

«Non ci può essere pietà» per chi è dietro l'autobomba che ha ucciso la figlia dell'intellettuale ultranazionalista filo-Cremlino Alexander Dugin, ha affermato Sergei Lavrov ad una conferenza stampa a Mosca. «Speriamo che l'indagine si concluda presto. Secondo i risultati di questa indagine, non ci può essere pietà per quanti hanno organizzato, ordinato ed eseguito» l'attentato, ha aggiunto il ministro degli Esteri.

