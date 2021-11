«Anche se raggiungeremo i nostri obiettivi climatici entro il 2050, le persone sono già colpite dal riscaldamento globale, e questo impatto non potrà che peggiorare, specialmente per le persone dei Paesi più poveri, che vivono le disuguaglianze. Perderemo questa lotta globale se non aiuteremo i coltivatori ad adattarsi al cambiamento climatico». Lo ha detto il fondatore di Microsoft Bill Gates alla cop26 di Glasgow. / cop26 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev