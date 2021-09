Clima, Regno Unito: gli ambientalisti bloccano l'autostrada

Questa volta hanno "occupato" l'autostrada M25 per arrivare a Heathrow gli ambientalisti di "Insulta Britain". Il gruppo ecologista radicale britannico, nell'ambito di una campagna a colpi di blocchi del traffico avviata in questi giorni per chiedere un migliore isolamento delle abitazioni nel Regno Unito al fine di contrastare le cause dei cambiamenti climatici, ha bloccato la strada per l'aeroporto di Londra. Nei giorni scorsi circa 40 dimostranti avevano preso di mira il porto di Dover, cruciale negli scambi merci attraverso la Manica con la Francia e l'Europa continentale, dando vita a un picchetto che per diverse ore ha impedito l'accesso a due ingressi.