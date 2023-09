Clima, Gordon McInally (Rotary): «Negli ultimi 5 anni 18 mln dollari per cause legate all'ambiente»

(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2023 “Il climate change è reale e il tempo di agire è adesso. L’ambiente riguarda tutti noi come singoli individui. Se ognuno sente questo tema come una sua responsabilità, possiamo fare molto per migliorare il mondo che ci circonda. I soci del Rotary capiscono che il mondo intero è il nostro cortile di casa: negli ultimi 5 anni, attraverso la sua Fondazione, il Rotary International ha erogato finanziamenti pari a 18.4 milioni di dollari per cause legate all’ambiente”. Lo ha detto il Presidente internazionale del Rotary, Gordon McInally, in visita in Italia per una serie di impegni rotariani e incontri istituzionali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev