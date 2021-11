Cleo Smith, il salvataggio nelle immagini della polizia australiana

Un sospiro di sollievo enorme. Cleo Smith, una bambina di quattro anni scomparsa da un campeggio in Australia oltre due settimane fa, è stata ritrovata sana e salva. La polizia dell' Australia dell'Ovest, dopo aver pubblicato il video del ritrovamento, ha precisato di avere trovato la bambina in una casa a Carnarvon nella quale gli agenti hanno fatto irruzione, e che un uomo è stato tratto in arresto. «È un mio privilegio annunciare che nelle prime ore di oggi (del mercoledì ora locale australiana) la polizia dell' Australia dell'Ovest ha tratto in salvo Cleo Smith», ha detto un vice commissario. «Cleo è viva e sta bene», ha sottolineato.