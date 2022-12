Cina, un uomo viene portato via di casa con la forza dopo «aver rifiutato la quarantena»

Un uomo viene trascinato giù dal divano della sua casa di Hangzhou, la capitale della provincia cinese di Zhejang, nell'est della Cina, dopo aver rifiutato il ricovero in una struttura di quarantena Covid. Nel frattempo a Pechino, alla vigilia del fine settimana, è stato rafforzato il controllo dell'area da parte delle forze dell'ordine, con coppie di agenti in pattugliamento a sfidare il freddo. Per tutta la giornata, si sono moltiplicate le indicazioni di allentamenti anti-pandemia aggiuntivi in tutto il Paese.

Mercati asiatici in ribasso. Cina alla prese con nuova politica Covid