Cina, lockdown a Chengdu: file per i test e assalto al mercato

La metropoli cinese di Chengdu, capoluogo del Sichuan, ha deciso di mettere da stasera in lockdown i suoi oltre 21 milioni di residenti per contenere un focolaio di Covid-19, diventando la città più grande sottoposta alla misura hanno colpito i 26 milioni di abitanti di Shanghai, da aprile a maggio scorsi. La mossa è un nuovo campanello d'allarme per la tenuta dell'economia, sotto pressione a causa della 'tolleranza zero' al Covid sposata dal presidente Xi Jinping. La stretta è maturata dopo che i funzionari municipali hanno segnalato 157 nuovi casi di Covid. In peggioramento la situazione pandemica anche a Shenzhen e a Guangzhou.

Chengdu rappresenta circa l'1,7% del Pil della Cina, grazie a un solido tessuto industriale in cui figurano impianti di Toyota, Volkswagen, Intel e Foxconn, il più grande assemblatore mondiale per conto terzi di elettronica, inclusi gli iPhone e gli iPad di Apple. Allo stesso tempo, il capoluogo del Sichuan è anche una popolare destinazione turistica, famosa per i panda giganti. In base alle indicazioni fornite, i residenti di Chengdu dovranno rimanere a casa a tempo indeterminato tranne che in caso di situazioni eccezionali, ha reso noto la municipalità, segnalando anche che una sola persona per nucleo familiare potrà uscire su base quotidiana per l'acquisto di beni essenziali. Le aziende industriali impegnate in importanti attività manifatturiere potranno continuare a lavorare con il meccanismo del circuito chiuso.