È la città dell'Esercito di Terracotta, Xi'an, centro urbano da 13 milioni di abitanti capoluogo della provincia di Shaanxi nella Cina centrale. E da oggi è in lockdown a causa di un focolaio di covid. Sono bastati 52 nuovi casi di coronavirus, che hanno portato il totale a 143, per far scattare il massimo allarme e indurre le autorità cinesi a chiudere.