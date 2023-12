Cina, l'aereo vibra durante il volo per un guasto al motore: atterraggio di emergenza

Momenti di terrore in un Airbus A330 della China Eastern a causa di un guasto al motore che ha costretto costringendo l'equipaggio a effettuare un atterraggio d'emergenza all'aeroporto internazionale Xiamen Gaoqi. Nel video si vede l'aereo che inizia a vibrare a causa dei frammentiì delle pale contro il motore. Fortunatamente, il velivolo è atterrato in sicurezza, consentendo a passeggeri ed equipaggio di sbarcare incolumi. Non ci sono stati feriti.