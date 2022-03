Cina, lo schianto al suolo dell’aereo precipitato: l’incidente ripreso in video dalle telecamere

L' aereo della China Eastern Airlines con 132 persone a bordo (ha corretto il Quotidiano del Popolo, non 133), partito da Kunming e diretto a Guangzhou, ha avuto un «incidente» nella regione del Guangxi, nel sud della Cina, cadendo in una zona montuosa coperta da foreste nella contea di Teng e provocando un vasto incendio. Lo riferiscono i media ufficiali, tra cui la Cctv e la Xinhua, aggiungendo che le squadre di soccorso sono state inviate sul posto. Sui social media in mandarino, intanto, sono state già diffuse le immagini delle fiamme riprese da lontano. A bordo sono stati segnalati 123 passeggeri e 9 componenti dell'equipaggio. Le immagini degli ultimi istanti prima dello schianto.

