Catania, mobilitazione Coldiretti per il made in Italy: Trattori in strada

Migliaia di agricoltori del mezzogiorno si sono radunati a Catania per difendere l'agricoltura Made in Italy che, dicono, rischia di perdere i prodotti simbolo dalla arance ai mandarini, ma anche i pomodori, il grano e l'olio sotto attacco delle politiche comunitarie, delle distorsioni di mercato e delle agromafie. La mobilitazione prende il via nel giorno del via libera definitivo dell'Unione Europea all'accordo che consente l'ingresso senza dazi di 35.000 tonnellate di olio di oliva dalla Tunisia in piu' che, per la Coldiretti, non aiuta i produttori tunisini, danneggia quelli italiani ed aumenta il rischio delle frodi a danno dei consumatori. Gli agricoltori hanno portato in strada decine di trattori.