Carlo III, l'ambasciatore britannico a Roma: "Iniziamo un nuovo capito nel segno di Elisabetta II"

"La Regina Elisabetta è stata sempre lì, in tutta la mia vita e in quella di tutti di noi. Sono fortunato ad aver incontrato la Regina, ho passato alcuni anni fa, come normale per i nostri ambasciatori, una mezz'ora con la Regina a Buckingham Palace. Era molto gentile e aveva un alto senso dell'humor. Sono ricordi che avrò sempre e sono molto fortunato". Queste le parole dell'ambasciatore britannico a Roma, Edward Llewellyn, che si è intrattenuto con i cronisti fuori dall'ambasciata.

"Cominciamo ora un nuovo capitolo con il Regno del Re Carlo III, voi avete sentito il suo discorso ieri. Era un discorso chiaro che ha colpito tanti britannici. Siamo molto fortunati perché insieme al nostro Re possiamo costruire sulla eredità della Regina e dei suoi 70 anni sul trono", ha aggiunto l'ambasciatore che ha parlato anche della visita del presidente Mattarella: "È venuto subito dopo il suo viaggio alla mia residenza. Ha scritto nel libro e ha detto che gli italiani piangono la nostra sovrana. Vorrei ringraziarlo ma anche dire che italiani e britannici piangono insieme". (LaPresse)