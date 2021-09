La nube solforosa dovuta all'eruzione del Cumbre Viejia si sposta velocemente e può causare problemi non solo nella vicina Spagna ma anche in altri paesi europei, fra cui l'Italia. Secondo le previsioni meteorologiche spagnole la nube di polvere e gas si spingerà fino alla Sardegna e alla Sicilia, toccando anche la costa centro meridionale del Tirreno. foto @shutterstock music "Perception" from bensound.com



