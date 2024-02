Bruxelles, circa 1300 trattori in strada per la protesta degli agricoltori

La polizia di Bruxelles-Capitale ha aggiornato il numero di trattori presenti nelle strade della capitale belga a circa 1300, in aumento rispetto ai mille iniziali che avevano iniziato la protesta nel quartiere europeo. Ulteriori trattori sono in marcia verso Bruxelles per unirsi alla manifestazione. Parallelamente, prosegue il blocco al porto di Zeebrugge, iniziato martedì sera. La durata delle proteste è incerta e dipenderà dagli esiti delle discussioni al vertice europeo a Bruxelles e alla conferenza sul futuro dell'agricoltura a Gand.