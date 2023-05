Bruce Springsteen, la caduta sul palco ad Amsterdam finisce tra le risate

Caduta sul palco per Bruce Springsteen durante il concerto che ha tenuto ad Amsterdam. Il cantante, dopo l'esecuzione del brano Ghosts, è inciampato su un gradino del palco finendo a terra. Il rocker, 73 anni, è rimasto fermo per qualche secondo, poi si è rialzato, ridendo e ha continuato lo spettacolo. I fan hanno ripreso il momento, che è stato condiviso in un breve video.