New York, spari nella metro di Brooklyn: attimi di paura tra i passeggeri

Un uomo avrebbe lanciato un ordigno per poi iniziare a sparare. È questo il primo resoconto di quanto avvenuto all'interno di una stazione metropolitana di Brooklyn, a New York, negli Stati Uniti, intorno alle 8.30 della mattina. Sembra ci siano almeno 13 feriti. La polizia ha comunicato che il responsabile, ancora in fuga, sarebbe vestito come un dipendente della Mta, la società responsabile della metropolitana di New York, e indossava una maschera antigas.

New York, spari nella metro di Brooklyn: terrore tra i passeggeri