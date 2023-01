Brasilia, i danni all'interno del palazzo del governo

Pochi giorni dopo l'insediamento del presidente Lula, centinaia di sostenitori dell'ex capo dello Stato Jair Bolsonaro hanno preso d'assalto i tre principali palazzi del potere brasiliano: il Parlamento, la Corte Suprema e lo stesso palazzo Planalto, che ospita gli uffici del presidente. Un tentativo di golpe dell'ultradestra che che

gettato nel caos Brasilia per alcune ore, prima che il presidente Lula decretasse l'intervento federale nel distretto della capitale e le forze dell'ordine riprendessero il controllo dei tre palazzi. I video girati all'interno del palazzo del governo mostrano i danni provocati della furia dei manifestanti che hanno spaccato tutto ciò che hanno trovato sul loro cammino come ha detto il presidente Lula in conferenza stampa.

Brasile, centinaia arresti per tentato golpe a Brasilia