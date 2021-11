Attimi di terrore per quest'uomo che a Campo Grande, in Brasile, è stato aggredito da un alligatore mentre nuotava nel lago. Il bagnante è stato morso al braccio, ma fortunatamente è riuscito subito a liberarsi e fuggire senza riportare ferite gravi. A seguito dell'aggressione, l'uomo ha dichiarato di non essere a conoscenza del divieto di balneazione in questo lago, imposto proprio per la presenza di alligatori.