Brasile, bande criminali aprono il fuoco contro elicottero della polizia

Le immagini che arrivano dal Brasile raccontano la drammatica operazione avvenuta a Rio de Janeiro. Qui è salito ad almeno 18 il bilancio delle vittime dell'operazione di polizia effettuata ieri nel Complexo do Alemão, una favela nella zona nord della città brasiliana. Le vittime sono un poliziotto, una donna che viveva nella zona e 16 membri di gruppi appartenenti alla criminalità organizzata. Per l'operazione sono stati mobilitati circa 400 agenti, 10 veicoli blindati e quattro elicotteri. Uno di questi è stato sfiorato dai colpi d'arma da fuoco dei criminali come si vede nei video pubblicati sui social.