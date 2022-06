(Agenzia Vista) Roma, 29 giugno 2022 "La notizia del no all'estradizione delle ex Br dalla Francia ci ha sorpresi. Dopo il Trattato del Quirinale ci aspettavamo più collaborazione da parte della Francia" così il capogruppo della Lega alla Camera sulla riunione in corso del partito con Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it